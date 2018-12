De krystdagen komme der wer oan en dus hawwe slachters it drok

Read fleis en wyld binne faak de yngrediïnten fan it krystmiel. En fansels de rollade. By slachter Schreiber yn Ferwert ha se it der ek drok mei. Yn de wike foar de krystdagen is it foaral drok mei pakketten foar bygelyks bedriuwen. Relaasjegeskinken wurde dan makke.

Wyld slachtsje se net sels. Dêrfoar hat de slachter gjin fergunning. Dat wurdt by de poelier weihelle. Oar fleis fan kij, boargen en skiep komt wol fan de eigen slacht.

De trend is de lêste jierren wol hieltyd mear duorsum fleis dat net bewurke is. Fan de biologyske boer of wyld lykas hert, hazze en goes. Schreiber hellet it wyld by jagers út de omjouwing wei. Je hoege it net fan fier te heljen fynt hy.

Op dit stuit wurde yn de Oostvaardersplassen in hiel soad herten deasketten. In grut part dêrfan komt by de poelier. Fan ien hert kin kinne sa'n 100 gesinnen ite, neffens Schreiber.