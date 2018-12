Drachtster oanhâlden as fertochte gewelddiedige oerfal op pizzeria

De plysje Grinslân hat moandei in 18-jierrige Drachtster oanhâlden as fertochte fan in wapene oerfal op in pizzeria yn it Grinzer Marum. De plysje hat tagelyk in 20-jierrige fertochte út de gemeente Marum oanhâlden. Earder al wie in tredde fertochte, in 18-jierrige man út it Drintske Roden oanhâlden.