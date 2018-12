Ljouwerter Diemers oer bekerwedstriid tsjin Cambuur: "Wij zijn favoriet"

Favoryt

Neffens Diemers is Fortuna Sittard woansdei wol de favoryt. "Ja, dat is wel duidelijk. Dat moet ook. Wij staan tiende in de eredivisie en Cambuur twaalfde in de eerste divisie. En we spelen ook nog thuis. Maar op papier is alles leuk, maar papier beweegt niet. Het wordt in ieder geval een leuke en speciale wedstrijd."

De sfear by Fortuna is poerbêst nei de oerwinning op Feyenoord. Mooglik dat Cambuur dêrfan profitearje kin, as Fortuna de Ljouwerters ûnderskat. "Dat zie je wel vaker, maar wij mogen niet die misplaatste arrogantie hebben. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Beker is iets aparts. Dan winnen amateurs opeens van profclubs. Het is nooit makkelijk."