Frysk prate moat by iepenbiere funksjes, seit Ried: "It is gjin Sinees"

In aktive behearsking fan de taal moat neffens de Ried in funksje-eask wêze, foar minsken dy't yn it bestjoer, de rjochtspraak en oare iepenbiere tsjinsten wurkje. "Dat kinne je net fuortendaliks easkje, mar dat soe wol moatte by nije beneamingen. Sa muoilik hoecht it net te wêzen, it is gjin Sinees wat jo freegje fan de minsken. Sy moatte de taal dy troch 300.000 minsken sprutsen wurdt, behearskje. Dat fine wy net te fier gean."

Der komme mear petysjes binnen yn Den Haach. De Ried fan de Fryske Beweging sil harren eigen petysje net ferjitte, seit Bergsma. "It kin lang duorje mei dizze plannen, mar de Fryske Beweging is in libbene organisaasje mei in soad minsken dy't der wol wat foar dwaan wolle en wy sille wol yn de gaten hâlde wat der fan telâne komt."