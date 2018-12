Fermiste maresjaussee Sicco Cuperus fan Ljouwert op nije coldcasekalinder

Mooglik slachtoffer fan misdied

Dat de ynformaasje fan de fermiste maresjaussee no op de coldcasekalinder stiet, bestjut net perfoast dat de plysje derfan út giet dat Sicco slachtoffer is fan in misdied. "Mar it soe wol hiel goed kinne", seit heit Piet. "Sicco wurke as opspoaringsamtner by it Waad en dêr bart in soad. Miskien wie er wol wat op it spoar, jo witte it net."

It ferhaal fan Sicco's fermissing stiet yn de kalinder by de moanne juny, de moanne wêryn't hy fermist rekke. Der leit in beleanning fan 15.000 euro klear foar tips dy't ta in oplossing liede.