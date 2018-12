Der is yn totaal 28.000 kear stimd. It wurd fan it jier is in inisjatyf fan de Dikke van Dale.

Dy omskriuwt it wurd 'Blokkeerfries' as "elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan."