Boargemaster Velsen driget bekerwedstriid SC Hearrenfean te ferbieden om Youp van 't Hek

De gemeente is bang foar parkeardrokte omdat besikers fan in skouboarch yn de buert de auto ek kwyt moatte. Der wurde in protte minsken ferwachte, omdat Youp van 't Hek dêr optreedt. De seal is útferkocht.

Telstar moat foar twa oere tiisdeitemiddei mei in oplossing komme, en ferkearsregelders tasizze. "Mocht deze garantie niet komen, dan verbiedt mogelijk de burgemeester de wedstrijd", seit in gemeentewurdfierder tsjin it Noardhollânsk Deiblêd.

Problemen delbêde

Wurdfierder Dennis Bliek fan Telstar is derfan oertsjûge dat der foar dy tiid in goede oplossing leit.

Bestjoerslid Joop de Vries lit út namme fan ODIN'59 witte dat er fernuvere is troch de útspraken fan de boargemaster. "Ik kreeg juist vorige week nog het bericht dat alles dik in orde was", seit er tsjin NH Nieuws. "Maar ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt."