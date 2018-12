Tiisdei stabiliteitsproef by iishockeyhal op It Hearrenfean

In spesjalisearre bedriuw sil tiisdeitemiddei in stabiliteitsproef hâlde by de iishal fan It Hearrenfean. Dy hal is al twa wiken ticht, omdat de konstruksje net stevich genôch wêze soe. Troch mei in takel oan it gebou te lûken, wylst der nei de beweging fan it dak sjoen wurdt, sil yn de praktyk bepaald wurde hoe stevich oft de iishal noch is.