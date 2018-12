Frijwillige oprommers yn Snits yn it sintsje set

Klaas Kroese is ien fan dy 24 dy't frijwillich swalkôffal oprommet. "Jonge minsken dy't no nei de skoallen gean, sille we net mear sa fier krije dat se har eigen rommel oprêde", seit er. "Se steane der gewoan net by stil. Miskien ha we it as âlders ek wol wat sitte litten. Mar ik ha goeie hoop foar de nije generaasjes."

Wat soe oaren motivearje om ôffal foar te kommen? Kroese: "Staasjejild op blikjes en fleskes kin helpe, mar dan moat it wol om in behoarlik bedrach gean."