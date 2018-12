Wethâlder Rommert Dijk fan Tytsjerksteradiel hâldt op

Rommert Dijk waard nei de gemeenteriedsferkiezingen fan dit jier wethâlder foar de FNP. Hy hat ûnder oare finânsjes, ferkear en ferfier en plattelânsfernijing yn portefúlje. Dêrfoar wie er riedslid yn Tytsjerksteradiel.

De rest fan it kolleezje fynt it spitich dat Dijk ophâldt. "Rommert is altyd oprjocht belutsen by de gemeente. Wy fine it spitich dat hy ús team ferlitte sil, mar wy respektearje syn beslút", seit boargemaster Jeroen Gebben.