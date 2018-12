'Wedstriid fan de wike' wurdt kuorbaltopper foar LDODK

De Gordyksters geane sneontemiddei op besite yn Papendrecht. "Dêr hat LDODK noch nea wûn", sa seit sportferslachjouwer Andor Faber. "Mar wa wit wat der sneon mooglik is. Ofrûne sneon wie LDODK ek ticht by in oerwinning tsjin in oare topklup, dus wêrom soe it dan oankommende sneon net kinne?"

PKC stiet op it stuit twadde, LDODK fjirde. De ploech fan trainer Henk Jan Mulder hat twa puntsjes minder.