60 grûneigeners wolle meihelpe oan lânskipsherstel by Sintrale As

Fertraging by gebietsûntwikkeling

Earder joech de PvdA yn de Provinsjale Steaten oan dat se har soargen meitsje oer de fertraging by de gebietsûntwikkeling yn de Sintrale As. Neffens har is der grutte fertraging, te min jild en binne der kapasiteitsproblemen by amtners. Deputearre Johannes Kramer erkent de problemen, mar hy tinkt wol dat de gebietsûntwikkeling yn 2019 sa goed as klear is.

By de gebietsûntwikkeling om de Sintrale As hinne binne oant no ta ûnder mear fyts-, kuier- en ruterpaden oanlein. Ek is natuer oanlein, lykas de foar de regio kenmerkjende ikesingels.