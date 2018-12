Mear ynskriuwers foar Fytsalvestêdetocht: der moat lotte wurde

Foarsitter fan de Fytsalvestêdetocht Stephan Rekker is bliid mei it tal oanmeldingen. "It is in moai oantal, mar spitigernôch moatte we dus lotsje. Dy mails stjoere wy 19 desimber." Yn jannewaris is der in twadde ronde om de oerbleaune kaarten te ferdielen.

Feroarings

De tariedingen fan de Fytsalvestêdetocht binne yntusken yn folle gong. Der sitte yn alle gefallen in pear wizigingen yn de rûte. Sa giet it takom jier út Sint-Anne wei streekrjocht rjochting seedyk nei Nij Altena.

Yn Dokkum wurde de fytsers wer nei de Helling laat, yn stee fan de Markt. Dat wie ferline jier ek sa, doe fanwege de werynrjochting fan de Markt. Dat hat sa goed foldien dat de Helling wer yn de rûte sit.

Der leit ek in alternative rûte klear foar nei Ljouwert, foar it gefal dat de brêge by Dronryp net op 'e tiid klear is