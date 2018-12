Noch mar ien Michelinstjer yn Fryslân; Élevé rekket stjer kwyt

Elevé hie sûnt 2013 in Michelinstjer. Dat wie doe noch foar de eardere Frouckje State yn Ryptsjerk. Doe't dat restaurant feroare yn Elevé en nei it WTC-hotel yn Ljouwert ferhuze, is de stjer ek mei ferhuze.

Allinnich restaurant de Heeren van Harinxma yn hotel Lauswolt yn Beetstersweach krijt foar it fiifde jier op rige in stjer.

Earder waard al bekend dat Jan Gaastra yn 2019 gjin Michelinstjer mear ha woe foar syn restaurant Koriander yn Drachten.