Aris hellet âlde bekende Osaikhwuwuomwan werom nei Ljouwert

Osaikhwuwuomwan moat by Aris Leonardo Eltink ferfange. De Braziliaanske Nederlanner gie fanwegen ûnwennigens werom nei Brazilië.

It wurdt foar de berne Noard-Brabanner syn tredde perioade by de Ljouwerter basketbalklup. Hy makke ûnder mear diel út fan it Aris dat yn it seizoen 2012-2013 de finale fan de play-offs om it lânskampioenskip helle.

De 28-jierige basketballer kin op tiisdeitejûn yn de achtste finale fan it bekertoernoai al syn debút meitsje. Aris spilet dan op it Kealledykje tsjin Zwolle.