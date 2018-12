82 minsken komme nei earste bleatswimjûn; reden foar in ferfolch

It wie snein foar it earst dat naturisten telâne koenen yn it Jouster swimbad. Swimfun is bliid mei de grutte opkomst en sjocht potinsje foar it projekt.

Ferfolch yn 2019

Op 13 jannewaris en 3 febrewaris 2019 sil it swimbad dêrom opnij iepen wêze foar bleatswimmers. Der kin dan fan 19.00 oant 20.30 oere swommen wurde. As ek dy jûnen suksesfol blike, wol Swimfun it bleatswimmen struktureel opnimme yn de winterplanning.