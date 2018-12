Hoe is it no mei Sanne Verhoef fan it lotterijhûs fan VV Ouwe Syl?

VV Ouwe Syl wachtet

Krekt as Sanne wachtet it doarp ek noch hieltyd. Yn harren gefal op de keunstgersfjilden en in nij sporthûs. It fuotbalterrein is eigendom fan de gemeente. En om't it doarp krekt ûnderdiel wurden is fan de nije gemeente Waadhoeke, moatte der earst noch offisjele ôfspraken makke wurde.

"De gemeente heeft het sportbeleid nog niet op de rit en daarom duurt het langer om ons plan goed te keuren", seit Natascha van der Laan, foarsitter fan de fuotbalklup. De kosten fan dit plan binne 1,2 miljoen euro. Dêrfan sil VV Ouwe Syl 350.000 euro finansiere. It doarp kin dêrmei 25 prosint fan de kosten sels bydrage. "We hebben op een ludieke wijze geld weten binnen te halen", fertelt Van der Laan.

It plan wurdt tiisdeitejûn yn de ried behannele en dat is spannend, fynt Van der Laan. "Ik probeer positief te blijven, maar ik weet echt niet wat er uitkomt. We zijn redelijk gespannen."