Frijwilligers fan Voedselbank Drachten drok mei krystpakketten

Grut hert

De Voedselbank hat it hiel drok, seit foarsitter Bonnie Feenstra fan Voedselbank Drachten. "Wy diele moandei 27 pakketten út en freed sille wy sa'n 165 pakketten útjaan."

Hoewol't it drok, is komt de organisaaje net yn de problemen. "It is seker noch te dwaan. Wy moatte hiel goed planne en organisearje, mar ús frijwilligers ha in hiel grut hert foar de Voedselbank en mei inoar giet it hiel goed," seit Feenstra.

De Voedselbank hat wol in finansjeel tekoart en is dwaande mei it sykjen fan nije ynkomsten.