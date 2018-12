Fryslân hat flinke efterstân as it giet om enerzjydoelstellings

Tsjeard Hofstra

Yn it ramt fan it nasjonale klimaatakkkoart dat der ein dizze wike lizze moat, praat Omrop Fryslân de kommende dagen mei deskundigen oer de trije sektoaren, dêr't de besparring net fan de grûn komt. As earste is Tsjeard Hofstra oan bar. Hy is wurksum by duorsumensorganisaasje Urgenda en bekend fan de Elfwegentocht fan ôfrûne simmer.

Hofstra wurket ek in dei yn 'e wike foar Circulair Friesland, in organisaasje dêr't bedriuwen, oerheid en kennisynstellings gearwurkje op it mêd fan duorsumens. Hofstra is spesjalist ferkear en ferfier. Hy fynt dat we foaral sels oan de slach moatte om enerzjy te besparjen op 'e dyk.