Wenweinbewenners wolle monumint Drachten fuort hawwe

364 dagen net wolkom

Yn 2007 kaam der by it algemiene betinkingsmonumint yn it Van Haersmapark yn Drachten in betinkingsstien by foar wenweinbewenners. Dat monumint betinkt de famylje fan de frou fan Doet Kallenbeek, mar neffens him en syn frou is it foar alle travellers dy't slachtoffer wurden binne fan de oarloch. Dochs wol er it monumint no fuorthelje litte. "Als we één dag in het jaar deze slachtoffers herdenken, maar we de andere 364 dagen niet welkom zijn, dan hoeft het van ons niet", fertelt Kallenbeek.