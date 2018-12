90-jierrige frou út Van Harinxmakanaal rêden

In 47-jierrige frou en twa 21-jierrige manlju ha sneontejûn lâns de Nylânsdyk by Ljouwert in 90-jierrige frou út it wetter fan it Van Harinxmakanaal rêden. De 47-jierige frou ried oer de Nylânsdyk en seach de frou yn it wetter ferdwinen. Se koe de frou fêstpakke en wist de holle fan it slachtoffer boppe wetter te hâlden. Yntusken rôp se om help.