Sven Kramer: "As ik moarn myn fiters net dwaan kin, dan rin ik wol op bleate fuotten"

Kramer moast de ôfrûne wedstriden oan him foarby gean litte fanwege in slepende blessuere oan 'e rêch. Dochs fernuveret it him net dat er no yn Thialf wer sa goed ried. "Ik kin wol aardich ride, dus dêr twivelje ik net oan. Mar it moat even op syn plak falle. No hoopje ik dat ik dizze line trochlûke kin nei oer twa wiken." Dan is it NK ôfstannen, ek op Thialf. Dêr kinne de riders har pleatse foar it WK ôfstannen fan febrewaris yn Inzell.

De fraach is noch even hoe't Kramer him in dei letter fielt. "Dêr giet it om." Hat er dan noch lest fan dizze ynspanning? Earder sei Kramer alris dat er troch de pine de fiters fan de skuon net iens dwaan koe. "Dan rinne we moarn op bleate fuotten troch it hûs!"