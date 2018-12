Tryater makket stik oer 'fergetten groep'

Mei syn twaen rinne se troch de fabrykshal yn Drachten. Sa no en dan steane se stil en lústerje se nei wat de wurkbegelieders fertelle of se prate mei de minsken dy't hurd oan it wurk binne. Foar Judkovskaja giet der in wrâld iepen: "Door hier te zijn merk je wat ze hier allemaal maken. Veel dingen die wij dagelijks door onze handen krijgen zijn ingepakt of gemaakt door deze mensen. De wereld is veel meer met elkaar verbonden dan we soms denken." Se doelt op de meiwurkers fan sosjale wurkfoarsjenner Caparis.

Beroppen dy't ferdwûn binne

It idee is ûntstean nei in petear dat Judkovskaja hie mei in politikus, "Het was een gesprek over de iepen mienskip en inclusiviteit. Maar wie vergeten we? Toen kwam deze groep naar voren."

It antwurd siet 'm diels yn de beroppen dy't no ferdwine: "Inpakker bij een kruidenier bijvoorbeeld of boerenknecht. Banen die niet moeilijk zijn en verdwijnen door automatisering. Deze mensen komen dan al snel terecht bij een sociale werkplaats."