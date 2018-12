Dickensfestivals lûke nei skatting 110.000 minsken yn Ljouwert; 27.000 op De Lemmer

De organisaasje is oer it gehiel tefreden mei it ferrin fan it festival. De sfear wie goed en ûntspannen.

Dochs binne der in tal punten dy't ferbettere wurde kinne. Sa wie de rûte miskien krekt wat te lang. Ek foelen de akteurs fuort yn de grutte minskemassa. De organisaasje besjocht oft dat takom jier ek oars kin.

Problemen ha har fierder net foardien. It bleau beheind ta ien frou nei dy't fallen wie en in famke mei in lytse brânwûne.