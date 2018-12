Ljouwerter Sander Arends wint NK tennis yn it dûbeldspul

Tennisser Sander Arends fan Ljouwert is sneintemiddei Nederlânsk kampioen wurden. Yn de finale fan it dûbeldspul wie hy, tegearre mei Matwé Middelkoop, mei 5-7, 6-2 en 10-8 te sterk foar Scott Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Arends is de earste Fryske nasjonaal kampioen ea.