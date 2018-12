Brûnzen medalje foar Kramer by rentree yn wrâldbeker

Sven Kramer hat snein yn Thialf by syn rentree yn it wrâldbekersirkwy in brûnzen medalje pakt op de 5.000 meter. De trijefâldich olympysk kampioen op dy ôfstân ried in hiel sterke race en kaam úteinlik ta in tiid fan 6.10.61. De gouden medalje gong nei Danila Semerikov út Ruslân. Hy ried in nij baanrekôr fan 6.08.96. It sulver wie mei in tiid fan 6.09.82 foar Patrick Roest.