Vlap: "We kwamen een mannetje tekort op het middenveld"

Dat Hearrenfean fuortcountere waard, hie neffens Vlap te krijen mei hoe't de ploech stie. "In de omschakeling kwamen we een mannetje tekort op het middenveld. Daar kwamen we te laat achter en pas in de rust konden we het omzetten. Toen draaiden we de hele wedstrijd om. We wonnen elke tweede bal, er was power voorin, we leverden energie."

Antwurd hie earder moatten

Mar doe stienen de Friezen dus al mei 3-0 efter. "We liepen in de omschakeling alleen maar achter de feiten aan. Dat hebben we te laat goed neergezet." Hie dat dan net earder kinnen as pas yn it skoft? "Dat had wel gemoeten", sei Vlap, "maar het is even zoeken. Ze kwamen er elke keer uit met Kerk, Van der Streek en Tannane. Daar hadden we geen antwoord op."

Nei it skoft waard it troch goals fan Vlap sels en ynfaller Pelle van Amersfoort dochs wer spannend. "Ik had echt het gevoel dat we de wedstrijd nog konden winnen", sei Vlap. "Maar we verloren de wedstrijd al in de eerste helft."

Troch it ferlies stiet Hearrenfean no acht punten efter Utrecht, dat fjirde stiet. "We zitten niet ver weg, het zit dichtbij elkaar. Maar een punt of een overwinning was nog lekkerder geweest natuurlijk."

Ferskil siet yn de duels

Neffens trainer Jan Olde Riekerink siet it ferskil tusken de earste en twadde helte him benammen yn de duels. "De doelpunten die we tegen kregen waren individuele duels. Die wonnen we voor rust niet, in de tweede helft wel."