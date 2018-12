Fjouwermansbob mei Dennis Veenker alfde yn Winterberg

De Nederlânske fjouwermansbob, mei Dennis Veenker fan It Hearrenfean, is snein by de wrâldbekerwedstriid yn Winterberg alfde wurden. Dat is foar Veenker en piloat Ivo de Bruin it bêste resultaat fan it seizoen. In dei earder waard de Nederlanske ploech fjirtjinde. Ferline wike hiene De Bruin en Veenker in drege dei yn de twamansbob.