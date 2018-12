Antoinette de Jong wint 3.000 meter op wrâldbeker yn Thialf

Anema fjirtjinde

Reina Anema fan De Gordyk kaam net fierder as it fjirtjinde plak. Se ried in tiid fan 4.08.47 en wie dêrmei mear as fjouwer sekonden stadiger as by it wrâldbekerkwalifikaasjetoernoai yn novimber.

Esmee Visser einige mei 4.00.62 op it fjirde plak, wylst Melissa Wijfje op plak sân einige mei in tiid fan 4.02.73.