Marijke Roskam oer de REC: "Lit bewenners sels mjitte"

Bewenners fan Harns en omkriten ha gjin fertrouwen mear yn Omrin, en dat is ek begryplik, fynt Marijke Roskam. Se sei dit yn it radioprogramma Buro de Vries, dêr't Roskam, Aukje de Vries (VVD) en Tjibbe Brinkman (FNP Achtkarspelen) yn it nijsfoarum praten oer de ôffaloven. Marijke Roskam is sneon keazen as listlûker fan de PvdA foar de kommende steateferkiezings.