Wüst kin keunststikje fan 1500 meter net werhelje op de 1000 meter

Ireen Wüst is der op de wrâldbeker yn Thialf net yn slagge om in medalje te pakken op de 1000 meter. De reedrydster fan It Hearrenfean ried 1.14.82 en waard dêrmei achtste. Wüst gooide op sneon noch hege eagen mei in baanrekôr op de 1500 meter.