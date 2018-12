SC Hearrenfean kin grutte efterstân by it skoft tsjin Utrecht net mear goedmeitsje

Nei in betide goal fan Emil Bergström foar FC Utrecht yn 14de minút bepaalde de besykjende ploech de wedstriid yn it Abe Lenstrastadion. Binnen in healoere waard it 0-2 troch in goal fan Gyrano Kerk, dy't Kik Pierie útspile en de bal ûnder keeper Warner Hahn trochskeat.

Flak foar rêst, yn de blessueretiid, skoarde FC Utrecht opnij: mei in hurde knal ferraste Oussama Tannane keeper Hahn yn de koarte hoeke. Krekt as by de twadde goal seach Hahn der net goed út.

Op alle kanten tekoart

By de Feansters ûntbruts de opbou fan achteren wei; se kamen yn de earste helte amper foar de goal. De ploech fan Olde Riekerink wie wol op syk nei de oansluting, mar aksjes fan Sam Lammers en Arber Zeneli waarden net gefaarlik. Allinnich Mitchell van Bergen kaam nei in moaie aksje ta in sjitkâns, mar dy gie oer.

Utrecht wie 'heer en meester' yn de earste helte. By de Friezen wie de ferdigening matich, waard it middenfjild oerrûn en stienen de oanfallers op in eilantsje. SC Hearrenfean skeat op alle kanten tekoart.

Nei de tee

Nei it skoft koe SC Hearrenfean lang om let wat werom dwaan. Yn de 69ste minút skeat Michel Vlap heech yn de goal. Al frij gau dêrnei, yn de 75ste minút, koe ynfaller Pelle van Amersfoort de bal út in corner fan Arber Zeneli achter keeper David Jensen koppe.