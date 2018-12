Tentoanstelling 'Wâldman' lit tsjustere kant fan mienskip sjen

Wat is de Wâldman?

Neffens Willem de Vries is de streek de Wâlden in mienskip op himsels. Douwe Kootstra omskriuwt de mentaliteit fan de Wâldman as 'wy rêde ússels, bemuoi dy der net mei'.

Jannewietske de Vries, har famylje komt út de Wâlden, hat bewust keazen foar it tema 'iepen mienskip'. "Want oan in mienskip sitte ek tsjustere kanten, it kin ek sletten wêze."

Se fynt it passend dat dizze tentoanstelling noch oan de ein fan dit LF2018 te sjen is. "Kulturele haadstêd is no dien, mar we binne noch lang net klear. Dêrom ha we ek de Re-Opening fierd, we geane troch yn de kommende jierren, mei moaie projekten en programma's om mear minsken te berikken. En ek wat sear docht, moatte we beneame en mei oan de slach gean."