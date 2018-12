Johanna rûn in jier om yn Eastermar: hoe geane ynwenners mei de miljoenen om?

Ik wie as nijsferslachjouwer op 'en paad om minsken op strjitte te freegjen nei wat se fan it idee fan it fûns fine. In pear doarpsbewenners hiene betocht dat it moai wêze soe dat de priiswinners troch in fûns jild by mekoar bringe om de earmere minsken yn Eastermar helpe te kinne as der in kear in waskmasine stikken is.

It idee waard oppakt yn de lanlike media, mar wat fûnen de priiswinners fan Eastermar der sels fan? Ik rekke oan de praat mei in âldere man dy't op kamera wol wat fertelle woe. En fia him kaam ik wer by in buorman út.

Foar't ik it wist, siet ik de rest fan de dei by ferskate minsken yn de hûskeamer en ha se my yn 'geuren en kleuren' ferteld hoe't it foar harren wie om wol of net in priis te winnen. Dit wie foar my it momint dat ik tocht; hjir moat in dokumintêre oer makke wurde.

Gewoan Eastermar

Fan dat momint ôf begûn myn ûndersyk. Ik ha yn it doarp omstrúnd om te sjen hoe't de minsken wenje, wat se dogge, hoe't se mei mekoar omgean, wat wichtich foar se is.

In moai plakje foar my om mei minsken te praten wie yn de winkel 'Alles ûnder ien dak' fan Sippie en Sjouke Wijnsma. By de kassa wie der altyd wol in momintsje om it oer de Postcodekanjer te hawwen.

Al bespeurde ik nei ferrin fan tiid dat de minsken der ek wol wat klear mei wiene. Yn it begjin fan it jier wie it it praat fan de dei, mar nei in pear moannen moast Eastermar foaral mar wer normaal wêze. Al dy media-oandacht, dat wie no wol ris klear.

Der waard ek net oan de grutte klok hongen wat eltsenien mei it jild die. Ek om de minsken sûnder priis net tefolle te konfrontearjen. Ik krige fan bûten it doarp gauris de fraach oft der net allegear 'haat en nijd' yn Eastermar wie tusken minsken mei en sûnder priis. Der sille fêst wol wat west ha, mar de Eastermarders hâlde dat foar harren sels. Se gunne mekoar allegear sa'n priis, waard der faak sein.

Oft dat echt sa is, dêr bin ik net achter kaam. Mar Eastermar is in hechte mienskip dy't mekoar liket te beskermjen en dêr't se foaral mar sa gewoan mooglik wêze wolle.