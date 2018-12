Hans Jouta makket byld fan Johan Cruijff foar by de ArenA

De wurkgroep 'Deze man verdient een standbeeld' keas Jouta út mear as tritich oanmeldingen fan keunstners om it byld te meitsjen.

"Jouta was het meest overtuigend, enthousiast en concreet. Dat hij regelmatig bij thuiswedstrijden in het stadion zit, versterkt het uitgangspunt van de werkgroep dat het standbeeld vanuit en door de supporters wordt gerealiseerd", seit inisjatyfnimmer Herjan Pullen.

Jouta makke earder ek al it stânbyld fan Bobby Haarms, dat by de haadyngong fan de Johan Cruijff Arena stiet.

Grutsk

De keunstner is hiel grutsk dat er it byld meitsje mei. "Ik ha al in idee hoe't it der út sjen moat. Mei de wurkgroep en de famylje sille we sjen nei de juste poaze en dan begjin ik. Dit dogge we mei elkoar."

It manshege brûnzen byld moat binnen twa seizoenen ûntbleate wurde.