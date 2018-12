Feanfans nimme ôfskie fan cultheld Henk Veerman

Hoe faak hawwe de fans fan SC Hearrenfean wol net frege om 'alle ballen op Henkie' te spyljen. Henk Veerman, de hast twa meter lange spits út Volendam spilet al in skoftke net mear op It Hearrenfean, mar hy is yn syn tiid by de Feansters sa'n cultheld wurden dat in offisjeel ôfskie op syn plak wie. Foarôfgeand oan de wedstriid tsjin FC Utrecht wurdt Veerman dêrom snein yn it sintsje set.