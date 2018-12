Ferskate auto's, wêrûnder in Tesla, reitsje troch glêdens fan de dyk

Lantearnepeal

Op de Johannes Brandsmaweg, krekt bûten Ljouwert, rekke in auto sneintemoarn troch glêdens fan de dyk. Yn de berm ramde de wein in lantearnepeal dy't er sa'n tweintich meter meisleurde. De auto kaam op in talúd ta stilstân.

De wein rekke swier skansearre. It is net bekend oft der slachtoffers binne. Om't de lantearnepeal foar de auto hingjen bleaun wie en noch skean oerein stie, hat de dyk in skoft ôfsletten west. In berger hat de auto burgen.

De bestjoerder wie nei it ûngelok útnaaid, mar koe letter opspoard wurde.