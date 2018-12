It hiele bad is iepen foar minsken dy't graach bleat swimme wolle, inkeld de wyldwetterbaan is ticht. De hoareka is wol iepen.

As der foldwaande belangstelling is, sil it naturisteswimmen struktureel opnommen wurde yn de lange termynplanning fan it swimbad.

Leafhawwers kinne sneintejûn telâne yn Swimfun. It bad is iepen fan 19.00 oant 20.00 oere.