Metalband Kjeld wint Bernlefpriis 2018: "In bysûnder eksportprodukt"

Kjeld sjongt yn it Frysk en is bekend fan nûmers lykas "De tiid hâldt gjin skoft" en "Ivich libben". Dit jier hawwe se optredens hân op festivals as Roadburn en Netherlands Deathfest. Neffens de sjuery is Kjeld in bysûnder eksportprodukt fan de Fryske taal.