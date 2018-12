LDODK smyt winst fuort yn topper tsjin TOP

LDODK hat sneontejûn in lykspul helle tsjin TOP. Op De Gordyk waard it 24-24. Dat wie spitich foar de thúsploech, want by it skoft wie it noch 17-11 foar LDODK. De ploech seach dat TOP yn de twadde helte mei in grutte comeback noch in puntsje oer it fjoer slepe koe.