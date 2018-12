Noppert nei WK-ferlies: "Dit hie net mochten"

"Ast safolle dûbels mist op bepaalde mominten dat it moat, dat is dat balen. Dan kin ik wer werom komme en lit ik it wer sjitte", sa sei in teloarstelde Noppert. Yn de tredde set hie de Jouster noch twa darts om werom te kommen, mar dy giene der net yn.

"Dreech ferhaal"

Noppert: "Myn gemiddelde wie heger, goed 97, en dan is myn dûbelpersintaazje mar 13 persint. Hy smiet de dûbels wol út en dat is it wichtichste fan it darten. Ast de dûbels net rekkest, wurdt it in dreech ferhaal"