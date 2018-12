Wüst wint 1500 meter yn nij baanrekôr, Antoinette de Jong fiifde

Ireen Wüst hat sneontemiddei op de wrâldbeker yn Thialf de 1500 meter wûn. De olympysk kampioene die dit yn in nij baanrekôr fan 1.53.30. Hjirmei wie se ien hûndertsten flugger as har eigen baanrekôr út 2013. It twadde plak gong mei 1.54.00 nei de Amerikaanse Brittany Bowe. De Russyske Yekaterina Shikhova waard tredde mei 1.54.03.