Punt foar Harkemase Boys, winst foar Bûtenpost en ferlies foar ONS

Fiif minuten nei it skoft kamen de Boys op foarsprong. It wie spits Robert Stelpstra dy't syn alfde goal fan it seizoen makke en dêrmei de skoare op 2-1 brocht. Dêrnei waard it wat minder gesellich op de Bosk. Noureddine Boutzamar krige giel nei't hy lulk waard op Hollart fan DVS. Dyselde Hollart skopte in pear minuten dêrnei Boutzamar ûnderút. Ek hy krige in giele kaart, en in oprin wie it gefolch.

Doe't elkenien de trije punten al telde foar Harkemase Boys, wie it dochs noch DVS dat in punt oer it fjoer sleepte. Berry Powel kopte in foarset fan Van Santen binnen foar de 2-2.