Janine Smit santjinde op 500 meter, Letitia de Jong wint B-groep

Janine Smit fan it Hearrenfean is sneon op de wrâldbeker yn Thialf santjinde wurden op de 500 meter. De 27-jierige reedrydster kaam ta in tiid fan 38.47. De oerwinning gong nei de Japanske Nao Kodaira. De hâlder fan it wrâldrekôr sette mei har tiid fan 37.17 ek in nij baanrekôr del. De Eastenrykse Vanessa Herzog waard mei 37.23 twadde. It tredde plak gong mei in tiid fan 37.70 nei de Amerikaanske Brittany Bowe.