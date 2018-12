Nationaal Dictee der Nederlandse Taal: It giet oan!

It 'Nationaal Dictee der Nederlandse Taal' is sneon, foar it earst op de radio, útstjoerd. Yn in spesjaal programma fan it programma De Taalstaat lies Philip Freriks it diktee foar dat dit jier oer it waar en it klimaat gie. En dêrby gie it ek oer de Alvestêdetocht, skûtsjesilen en fierljeppen.