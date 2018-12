Oerûguayaan traint mei by SC Cambuur

Op it momint stiet Jones ûnder kontrakt by Atletico River Plate yn syn thúslân. Mar, om't Jones in Nederlânske frou hat is er no yn it lân. Hy hat by Cambuur frege oft er meitraine kin oant en mei de winterstop om op kondysje te bliuwen.

Tusken 2010 en 2013 spile Jones by FC Grins. Ek waard er noch ferhierd oan FC Emmen, mar in grut sukses waard it ferbliuw fan Jones yn Nederlân net. Hy makke mar ien goal.