Suksesfolle donearaksje foar bioboer: "Dit hadden we niet durven dromen"

Niet durven dromen

"Dit hadden we niet durven dromen", seit soan Meindert Engwerda. "Toen we begonnen durfden we maximaal 19.000 euro te vragen, maar dat was al snel bereikt. Dat ging heel snel omdat iemand 10.000 euro gaf. Echt onvoorstelbaar."

Dy jefte wie anonym. Underwilens hat Meindert Engwerda wol in berjocht stjoerd, mar noch gjin kontakt hân. By de stipers sitte freonen en famylje. "Maar ook onbekenden, dat maakt het helemaal bijzonder en hartverwarmend. Het is waardevol dat mensen geld willen afstaan aan het bedrijf om mijn ouders te helpen."

Mem foel hast út de stoel

De boer en syn frou binne wiis mei de aksje. "Mijn moeder viel bijna uit de stoel van verbazing toen ze gisteravond zag dat er al zoveel binnen was. Dat had ze nooit verwacht."

It ekstra jild kin de famylje ek goed brûke. "Het is nog onduidelijk wat de kosten van de advocaat en boekhouder zijn. Bovendien is de afrekening dit jaar nog niet vast te stellen, dus we weten nog niet waar we aan toe zijn."