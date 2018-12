Ljouwerter sikehûs MCL moat flink besunigje

It gefolch is no dat in plande ynvestearring útsteld wurdt. De ferbouwing fan de operaasjekeamers giet foarearst net troch.

Utsein foar de earste help en de intensive care komt der in fakatuerestop. De direksje lit de organisaasje trochljochtsje om te sjen wêr't effisjinter wurke wurde kin en wêr't de kosten omleech kinne.

Ien fan de foarbylden wêr't it misgien is, is by it tal heupoperaasjes. Dêr is de helte minder útfierd as yn it foar opjûn wie oan de soarchfersekerders.