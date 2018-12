Stichting Afvaloven Nee komt út de "loopgraven"

Hans Gillissen fan de aksjegroep wol tenei yn oerlis mei politisy, bestjoerders en it bedriuwslibben om meiïnoar te sjen hoe't de ôffalberch lytser wurde kin.

"Wij zijn kritisch tegen de REC, dat zullen we ook altijd blijven, maar we willen ook nadenken over wat we doen met ons afval. Dat is een ander traject dat we nu zijn ingestapt. We zijn uit onze loopgraven gestapt wat dat betreft", seit Hans Gillissen.