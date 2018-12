Tentoanstelling FRYSK: 100 jier skilderkeunst út Fryslân

Abstrakt, figuratyf, fan eartiids en no. Fansels Jan Mankes, dy't oan it begjin fan de 20ste iuw syn skilderijen makke yn De Knipe. Of de hjoeddeistige skilder Jonas Snijder, dy't plakken opsiket yn Fryslân en ynspirearre wurdt troch it lânskip.

Brûklien

Der binne 19 brûklienen fan it Fries Museum dy't in plakje krigen ha oan de muorren fan Museum Belvédère. Dat is bysûnder, omdat it Fries Museum tsjin de gewoante yn wurken útliend hat út syn fêste kolleksje 'Ferhaal fan Fryslân'. Oan dizze tentoanstelling FRYSK woe it Fries Museum graach meiwurkje.

Direkteur Kris Callens iepene de tentoanstelling. Yn syn taspraak sei hy dat hy stride wol foar in ferskaat kultureel klimaat en sjocht Museum Belvédère dêryn as partner. Trochdat Museum Belvédère der is, kin it Fries Museum oare, oanfoljende saken dwaan. Hy tinkt dat de gearwurking beide musea sterk makket.